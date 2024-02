Papi neri e soldati tedeschi coi tratti asiatici, Google sospende il suo programma di immagini AI dopo le polemiche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 febbraio 2024)si auto-censura. L’azienda statunitense ha interrotto temporaneamente il suo nuovo modello di intelligenza artificiale «Gemini», ideato per contrastare ChatGPT,lesull’errata rappresentazione dellestoriche generate dall’Ai. Un paio di giorni fa un utente ha infatti sollevato perplessitàche lo strumento di intelligenza artificiale aveva proposto quattrodidel 1943: uno di carnagione bianca, uno nero e due donne asiatiche. Diverse persone hanno inoltre condiviso sui social networkgenerate dall’intelligenza artificiale raffiguranti i padri fondatori dell’America e icome individui non bianchi. Per gli utenti le AI sarebbero «troppo woke», ...