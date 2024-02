Paolo Cellammare | la grande passione per il Wrestling | SIW e GDG 2024

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La nostra intervista a, general manager della SIW (Superior Italian), in vista delevento al Tuscany Hall di Firenze. Regista, videomaker, montatore, sceneggiatore, podcaster....e da qualche anno a questa parte anche general manager della SIW (Superior Italian). Abbiamo scambiato quattro chiacchiere conin vista di Giorno del Giudizio, l'evento più importante dell'anno in programma domenica 3 marzo al Tuscany Hall di Firenze. Dal mondo del web al, il viaggio diRaccontaci la tua esperienza nel mondo del web e di cosa ti stai occupando attualmente Si tratta di una storia alquanto lunga (ride). Essendo nato nel ...

Madame Web, I tre moschettieri - Milady, Mr. & Mrs. Smith, Masters of the Air, Lover Stalker Killer - Podcast 228: Presenta l'autore, produttore e regista Paolo Cellammare in studio con il cameraman nonché Direttore Editoriale Teo Youssoufian e lo sceneggiatore di fumetti nonché stand up comedian Frekt! Le Vostre ... cinefacts

La zona d'interesse, The Curse, Comandante, We Are The World, La quercia e i suoi abitanti - Podcast 229: Nella nuova puntata del CineFacts Podcast diciamo la nostra su La zona d'interesse, 5 nomination ai Premi Oscar per un film che ci porta al confine con l'orrore; Comandante, storia di mare, giustizia ... cinefacts