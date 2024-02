(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si chiamae il diminutivo serve anche, o forse soprattutto, per distinguerla dallaelettrica che, come ormai è noto, verrà realizzata a partire da quest'anno nello...

Al teatro Diana arriva Vanessa Scalera, protagonista de "La sorella migliore": Vanessa Scalera arriva, da mercoledì 28 febbraio alle 21, al Teatro Diana di Napoli. L'attrice è la protagonista dello spettacolo “La Sorella Migliore”, testo di Filippo Gili con la regia di Francesco ... ilmattino

Pandina, il battesimo a Pomigliano aspettando la Nuova Panda made in Serbia: Si chiama Pandina e il diminutivo serve anche, o forse soprattutto, per distinguerla dalla Panda elettrica che, come ormai è noto, verrà realizzata a partire da quest'anno ... ilmattino

Sorprese in Coppa d'Asia: Liguria, piogge, allagamenti e frane "Compensi non dovuti". Il presidente di Atc nel mirino dell’azienda Spray urticante spruzzato a scuola, 21 studenti e un prof all’ospedale, 200 alunni evacuati: ... msn