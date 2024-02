Panchina Milan, Borghi: “Con Gallardo ci sarebbe un binomio sensazionale”

ATALANTA. L’attaccante ha lavorato a parte anche mercoledì 21 febbraio ed è sempre in dubbio. La partita domenica 25 febbraio alle 20,45 al Meazza: in attacco ... (ecodibergamo)

Milan , l’ex rossonero Alessandro Costacurta ha parlato di come Stefano Pioli può salvare la stagione e la panchina… Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo una ... (dailymilan)

ATALANTA. L’attaccante ha lavorato a parte anche mercoledì 21 febbraio ed è sempre in dubbio. La partita domenica 25 febbraio alle 20,45 al Meazza: in attacco ... (ecodibergamo)

Borghi sicuro: «Panchina Milan Con lui potrebbe nascere un binomio sensazionale»: A cronache di spogliatoio Stefano Borghi ha detto la sua sul possibile prossimo allenatore del Milan in caso di addio a Pioli Le parole A cronache di spogliatoio di Stefano Borghi sul possibile ... milannews24

“Ho mentito per restare al Milan”: la rivelazione che coinvolge Pioli: Più precisamente confessato di aver detto una ‘bugia’ al suo allenatore per rimanere al Milan. “Non ho mai mollato perché ... Adli che in Europa League contro il Rennes partirà dalla panchina. calciomercato

Milan, quanto vale l'Europa League 35-40 milioni di euro e la panchina di Stefano Pioli: Non nascondiamoci dietro a un dito. Le voci di una possibile "ultima spiaggia" dell'attuale allenatore del Milan si susseguono: i tifosi e gli addetti ai lavori riconoscono assolutamente che Stefano ... eurosport