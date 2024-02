Palù si dimette da presidente dell’Aifa e accusa il governo | “Totale assenza di ascolto da Schillaci”

95, scelta quantomeno equivoca sul piano giuridico ", come recita il testo pubblicato dall' Adnkronos Palù ha poi aggiunto come il suo primo incarico come presidente quando era già in pensione " è

Giorgio Palù si è dimesso da presidente dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. Il motivo? Il mancato ascolto da parte del governo, che non ha dato risposte, e la mancata sintonia con il ministro della Salute, Orazio Schillaci. Palù annuncia le sue dimissioni in una lettera: "Vi comunico, dopo un'attenta meditazione, che la mancata sintonia col ministro e l'assenza di risposte dal governo mi costringono a dare le dimissioni da presidente nominato di Aifa hic et immediate". Palù definisce "offensivo e umiliante" l'incarico di un anno e lamenta la "Totale assenza di ascolto da parte del ministro nelle scelte operate per Aifa".

