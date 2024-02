Palù lascia Aifa | no sintonia ministro

Giorgio Palù lascia la presidenza di Aifa: “Umiliante l'incarico di un anno”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 16.26 Giorgiosi è dimesso dalla presidenza dell'Agenzia Italiana del Farmaco In una lettera al CdM dimotiva la decisione con "la mancatacole l'assenza di risposte dal governo" e definisce "offensivo e umiliante"l'incarico di un anno. "Recrimino la totale assenza di ascolto da parte delnelle scelte operate per",scrive ancora.E aggiunge che il problema non è il compenso, ma la "disparità di trattamento rispetto ad altri presidenti di enti pubblici in pensione".