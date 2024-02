Pallanuoto serie B maschile Lerici Sport vicampione d’inverno Battuti di misura i Pirates di Osimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024)1011: Di Donna, Vangi, Iaci 2, Telara 1, Sisti, Echenique 1, Virdis, Casagrande 2, Italiani, Gatti 1, Avvenente, Dainese 4, Torracca, Pietra. All. Sellaroli. Parziali: 3-1, 2-6, 3-3, 2-1 Arbitro: Roberto Di Grazia BOLOGNA – Ilè vicecampione: missione compiuta per i Coccodrilli, che alla Sterlino di Bologna -impianto in cui la gara, inizialmente prevista alla "Passetto" di Ancora è stata spostata all’ultimo per problemi tecnici – battono di(11-10) la contendente ai play off. I rossoblù tornano in seconda posizione, chiudendo il girone di andata dietro il Civitavecchia, a pari merito con ...