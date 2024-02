Palermo | il Como gioca ma i rosa vincono | adesso la Serie A non è più impossibile

Il Como affonda a Palermo - sconfitto 3-0 dai padroni di casa. Infortunati Baselli e Kone - Il Como perde meritatamente per 3 a 0, contro un gran Palermo , che non si fa incantare dal gran possesso palla dei lariani e mette in evidenza tutta la potenza del suo ... (sport.quotidiano)

Calcio : Serie B. Massa arbitra Cremonese-Palermo - Chiffi per Como-Parma - Designati i direttori di gara delle gare partite per la 26esima giornata di campionato ROMA - Due scontri diretti in chiave promozione nel programma della 26esima ... (ilgiornaleditalia)

Palermo, equilibrio, fantasia e…vittorie. Il 4-2-3-1 adesso non si tocca più: L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul modulo del Palermo che sta fruttando vittorie a Brunori e compagni. Il vestito migliore, per tutte le occasioni. Corini ha finalmente tro ... ilovepalermocalcio

Palermo: Lund ancora fermo ai box, sabato ancora spazio per Aurelio: Anche nella prossima sfida di Cremona, il Palermo di mister Corini dovrà fare a meno di Kris Lund. A sinistra, dunque, ancora spazio per Aurelio che contro il Como non ha sfigurato. goalsicilia

Under 21 italiani in campo: a quota zero Parma, Pisa e Palermo: Parma imbottito di giovani ma nessun italiano under 21 in campo. Alessandro Circati, 20enne difensore crociato, ha giocato 18 partite è nato a Fidenza ma in Nazionale gioca per l’Australia. Più volte ... parma.repubblica