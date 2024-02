Palella Holdings acquisisce Everli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024), family office di Salvatore, ha acquisito la totalità del capitale sociale di, principale operatore italiano per la spesa a casa, con un fatturato di oltre 100 milioni di euro. L’operazione, effettuata con un aumento di capitale da 21 milioni, ha l’obiettivo di porre le basi per il rafforzamento, la riorganizzazione e il rilancio dianche attraverso potenziali sinergie e la stretta collaborazione con i gruppi della grande distribuzione organizzata. Nata nel 2014,conta oggi più di 200 persone di 20 nazionalità differenti, accordi con oltre 70 aziende, di cui più di 50 della Gdo o Do e 62 province servite. Il piano di rilancio dipunta alla profittabilità della piattaforma sul mercato italiano per poi sostenerne ...