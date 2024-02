Pagine sparse Consigli di lettura sui prossimi libri in uscita a Marzo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Claudio Martinelli Il Parlamento europeo Bandiera o motore democratico dell’Unione? pp. 200, € 16 Un libro che ci guida alle elezioni europee del 2024. Il Parlamento europeo esiste dall’inizio della storia dell’Unione, ma noi cittadini lo eleggiamo solamente dal 1979. Nel corso degli anni questa istituzione ha allargato la sua rappresentanza (da 12 a 27 paesi) e ha assunto sempre più poteri all’interno del processo decisionale. Molte sono le domande che ciclicamente ritornano all’elettore italiano: quali sono i partiti europei? Con quale legge li votiamo? Quali poteri ha il PE, e come li esercita? In che relazione sta con la Commissione e il suo presidente? Che rapporti ha con il parlamento italiano? In meno di duecento, riscopriamo l’istituzione che federa i popoli europei, per comprendere come funziona e come incide sulle nostre vite. Claudio Martinelli ...