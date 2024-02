Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lo scrittore Andrea Vitali è di Bellano, un paese affacciato sul lago di Como. Io abito in un comune lacustre ancora più piccolo, Torri del Benaco, su un altro lago, il Garda. Mi trovo, pertanto, nelle condizioni ottimali per testimoniare la fondatezza dell’opinione che il narratore lombardo esternò al settimanale Oggi nel dicembre 2023, ossia che i piccoli abbiano «un paesaggio, una memoria, un qualcosa che li difende» rispetto all’avanzare tumultuoso e disorientante della contemporaneità. Il paesaggio, la memoria e l’identità dei luoghi sono anche gli ingredienti che cerco in ciò che mangio e che bevo. Mi piacciono i cibi e i vini che dichiarino la loro appartenenza, e prediligo quelli che portino il nome di un paese. Per esempio, la robiola di Roccaverano, la cipolla di Giarratana, i piselli di Colognola ai Colli, la colatura di alici di Cetara, l’aglio di Vessalico, la polenta di ...