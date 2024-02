Pablo Urdangarin | il bel nipote di Felipe di Spagna è sempre più innamorato

Principe Pablo Urdangarin: il bacio con Johanna

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Non è chiacchierato come William ed Harry d’Inghilterra ma, seppur meno famoso, negli ultimi anni ha attirato l’attenzione di sudditi e media.didi– è il figlio di Cristina, una delle due sorelle del re – è tra i royal più affascinanti della nuova generazione.: uno scapolo in meno tra i royal Sebbene abbia solo 23 anni, però,non è già più sul mercato. Il giovane, infatti, ha trovato la sua dolce metà. Si tratta di Johanna Zot, una ragazza con la quale ildel re ha intenzioni serie, come dimostrano le foto che li ritraggono insieme ...