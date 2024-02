Pa | più soldi in busta paga agli statali | + 160 euro al mese nei nuovi contratti

Pa, più soldi in busta paga agli statali, + 160 euro al...

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La nuova tornata contrattuale 2022-2024 prevede lo stanziamento di 10 miliardi diche si tradurrà in aumenti salariali in media del 6,2%. Lo segnala il rapporto semestrale dell'Aran. Buone notizie sul fronte del pubblico impiego. Con idel triennio 2022-2024, le cui trattative prenderanno il via a breve (già con due anni