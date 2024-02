Otto milioni per i cimeli di Elton John all' asta a New York

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Oltre 200mila dollari per il pianoforte a coda, quasi dueper il trittico di Banksy: idihanno fruttato quasi 8di dollari durante un'da Christie's a New, la prima di una serie dedicata all'artista. All'interno del Rockefeller Center, sede della società ha Manhattan, anche gli stivali argentati contrassegnati con una E e una J indossati durante i concerti sono stati venduti a 94.500 dollari - erano stimati tra i 5.000 e i 10.000 dollari - mentre un paio di occhiali, emblematici del look del cantante britannico, hanno trovato un acquirente per 22.680 dollari, dieci volte di più della stima annunciata. Nel corso divendite fisiche o online fino al 28 febbraio, i collezionisti potranno anche regalarsi, tra ...

Veris Residential registra un aumento del 20% del Core FFO per il 2023: Veris Residential ha venduto oltre 700 milioni di dollari in attività non strategiche, tra cui otto proprietà e quattro terreni, e ha firmato un contratto per la vendita dell'ultima proprietà per ... it.investing

Amazon, Jeff Bezos fa cassa: ecco quandi miliardi ha incassato vendendo 50 milioni di azioni in nove giorni: Nel giro di nove sedute, tra il 7 e il 20 febbraio, il fondatore di Amazon ha infatti liquidato sul mercato 50 milioni di azioni intascando oltre otto miliardi di dollari. L’imprenditore ha bruciato ... milanofinanza