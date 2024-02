Oroscopo Paolo Fox venerdì 23 Febbraio 2024 | Leone forte

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’diFox per oggi,23Ariete Se hai discusso con qualcuno, adesso potrai fare pace. Si valutano riconferme anche nel lavoro. Toro Momento di verifica per le coppie. Questo è un giorno sottotono ma con un po’ di buona volonta si recupera. Gemelli Se sei solo, cerca di frequentare altre persone e vedrai che potrebbe arrivare una novità, Buono il fine settimana. Cancro Le situazioni che iniziano adesso sono importanti. Gli incontri che fai potrebbero cambiarti la vita.Le situazioni in bilico vanno chiarite. In questi giorni seima anche molto polemic0. Vergine Parte una fase di revisione della tua vita che porterà riscontri anche nel giro di poco tempo. Bilancia Le emozioni sono importanti. Ultimamente ...