Optimize, Lashana Lynch nel cast dello sci-fi di Lindsey Anderson Beer

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La star di No Time to Die sarà protagonista di un nuovo avvincente progetto fantascientifico.è stata scelta come protagonista di un nuovo sci-fi dal titolo, prodotto da Paramount e diretto da, che partecipa produttivamente con la sua Lab Brew. La trama diruota intorno ad una donna comune che utilizza un assistente AI per ottimizzare tutti gli aspetti della vita e che in realtà scopre presto che il perseguimento della perfezione da parte dell'AI ha un costo troppo elevato. Il mondo dell'AI Prima di entrare nell'industria cinematografica,ha studiato intelligenza artificiale e robotica alla Stanford University, un'esperienza utile allo sviluppo ...

