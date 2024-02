Operaio morto nella stabilimento Stellantis di Avellino

Operaio di 52 anni muore in fabbrica alla Stellantis di Pratola Serra

(Di giovedì 22 febbraio 2024) AGI - Un52enne èall'interno delloFCAdi Prato la Serra, nel nucleo industriale di. Domenico Fatigati, di Acerra, lavorava per conto di una ditta esterna di Foggia, quando è rimasto intrappolato in un macchinario del reparto basamento motore. I colleghi sono intervenuti subito in soccorso ma, quando l'uomo è stato estratto, era già. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto. I carabinieri del comando provinciale dihanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Hanno incrociato le braccia non appena si è diffusa la notizia del grave incidente, costato la vita a unmanutentore di 52 anni, intrappolato in un macchinario che stava ...