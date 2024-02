Look da sirena Tutte quelle che sembrano debolezze si possono Le radici si appiattiscono "ad arte" per un wet look: una soluzione creando onde di dimensioni diverse. Short haircut Anche i tagli

Onde da sirena e wet look chic & rock sono i prediletti. E per il makeup? si osa ancora di più, tra richiami neo-grunge e nude look da manuale (Di giovedì 22 febbraio 2024) Il fashion tour alla scoperta delle collezioni Autunno Inverno 2024/2025 è nel pieno nel capoluogo meneghino. Non solo passerelle o backstage: anche quest’anno, le ospiti in prima fila alla Milano Fashion Week catalizzano gli sguardi e i flash grazie a beauty look d’eccezione. Tendenze dai front row? Eccole. Milano Fashion Week AI 23/24: le tendenze make up e acconciature X ... Leggi tutta la notizia su iodonna (Di giovedì 22 febbraio 2024) Il fashion tour alla scoperta delle collezioni Autunno Inverno 2024/2025 è nel pieno nel capoluogo meneghino. Non solo passerelle o backstage: anche quest’anno, le ospiti in prima fila alla Milano Fashion Week catalizzano gli sguardi e i flash grazie a beautyd’eccezione. Tendenze dai front row? Eccole. Milano Fashion Week AI 23/24: le tendenze make up e acconciature X ...

Altre Notizie

Belen Rodriguez in bikini, un tuffo in mare per chiudere con il passato: Belen Rodriguez in versione sirena sexy Belen Rodriguez ha postato una foto e un video in cui la si vede nuotare, bellissima e sensuale, nelle acque di Geonva. La showgirl indossa un bikini che esalt ... msn

Video di Tendenza