Omicidio Michelle Causo | il giudice dispone perizia psichiatrica sul killer

Omicidio Michelle Causo - perizia psichiatrica per il killer. I genitori : “Non ha mai chiesto perdono” - Al via il processo per l' Omicidio di Michelle Causo , la 17enne uccisa da un suo coetaneo per un debito da poche decine di euro. Su richiesta della difesa è stata ... (fanpage)

"Il killer cercò sul web come colpire i punti vitali". Omicidio Michelle Causo : via al processo - Il delitto si consumò nel quartiere Primavalle a Roma lo scorso 29 giugno. Il killer, un 17enne cingalese, ha chiesto il rito abbreviato. La famiglia: "Sia giudicato ... (ilgiornale)

Omicidio Michelle Causo - al via il processo per il giovane assassino - Al via il processo per il giovane assassino di Michelle Causo. Il tribunale dei minori di Roma avvia l’indagine per i fatti di giugno scorso. Michelle Causo – ... (ilcorrieredellacitta)