Omicidio di Carol Maltesi | ergastolo sacrosanto per Fontana | non è pazzo | è un assassino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Davide, l’uomo che uccisee ne conservò il corpo facendolo poi a pezzi, è stato condannato all’. In primo grado aveva avuto trent’anni di carcere ma la Corte di Assise d’Appello ha correttamente riconosciuto tutte le aggravanti utili per dare la massima pena. Su questa vicenda siamo intervenuti al fianco della famiglia diche ha sempre e solo chiesto giustizia. Nessuno mai realmente può gioire dinanzi a une nessuno restituirà la vita ama è ciò che si può chiedere alla giustizia in un Paese liberale. Davideovviamente ha tentato la carta della seminfermità mentale ma gli è andata male. Come sia stato possibile fare tutto ciò rimane un mistero che non possiamo decifrare ma era doveroso, in ...

Omicidio di Rescaldina - Davide Fontana condannato all’ergastolo per l’uccisione di Carol Maltesi - Davide Fontana è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano per l’ Omicidio di Carol Maltesi avvenuto a Rescaldina nel gennaio del 2022. Le ... (ilnotiziario)

Carol Maltesi, l'ex compagno e padre del bambino: «A nostro figlio abbiamo detto che un uomo cattivo ha fatto male alla mamma»: che per gli inquirenti Fontana non riusciva ad accettare e che si è trasformato in un'ossessione omicida. Uccida, fatta a pezzi, messa nel congelatore. Per due mesi, poi, Fontana si è spacciata per ... leggo

Aggravanti riconosciute, ergastolo a Fontana per l'omicidio di Carol Maltesi: È arrivata ieri, 21 febbraio, la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario di 44 anni che aveva confessato l'omicidio della ex compagna Carol Maltesi nella sua abitazione di Rescaldina, ... veronasera

Carol Maltesi, il pianto liberatorio della zia: "Fontana deve pagare per il male che le ha fatto”: L’ergastolo inflitto dalla Corte d’Appello è stato accolto con soddisfazione. Rescaldina e Sesto Calende, dov’era nata la ragazza, tirano un sospiro di sollievo. ilgiorno