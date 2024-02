Omicidi Prati | al via processo per De Pau | difesa chiede perizia psichiatrica

per l'uccisone di tre donne il 17 novembre nel quartiere Prati, La prova degli omicidi filmata dal killer: cosa è emerso dal suo L'uomo ha ripreso tutte le fasi del duplice omicidio in via Riboty .

Si è aperto questa mattina davanti alla Terza Corte di Assise il processo che vede imputato Giandavide De Pau, accusato dell'omicidio delle tre donne uccise il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati a Roma. Contestato il triplice omicidio aggravato da crudeltà, futili motivi e premeditazione.

Due cittadine cinesi accoltellate a morte nell'appartamento al primo piano di via Riboty. David Rossi. Credit: AGF: e che è l'omicidio della donna sarebbe collegato a quello di David Rossi. Ora De Pau è stato rinviato a giudizio per aver ucciso tre prostitute il 17 novembre 2022 nel quartiere romano di Prati. La difesa chiede perizia psichiatrica.

