Oltre al caro prezzi ci si mette il razzismo: spesso non si affitta a stranieri o persone con animali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) di Eleonora Padovani Sul Lago di Garda è un problema trovare case in affitto per lavoratori stagionali, coppie con. È un fattore legato anche alla discriminazione razziale,a quello dei costi inaccessibili a causa della forte vocazione turistica dell’area. Come accade a Venezia, le locazioni turistiche degli appartamenti sonopreferite agli affitti 4×4 o annuali. Nella vicina Verona sono gli studenti a soffrire la carenza degli alloggi universitari o degli affitti alti in stanze ricavate, perché le case si trasformano in b&b o in AirBnB. Nella provincia della Valpolicella, a vocazione eno-gastronomica, i rustici sonoti al turismo delle esperienze legate al vino. Nella bassa veronese, a vocazione agricola, si trova ancora qualcosa, ma se poi il lavoro è sul ...