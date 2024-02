Nuovo codice della strada | stretta sul cellulare alla guida

Il nuovo codice della strada, patente sospesa fino a 15 giorni per chi usa il cellulare alla guida

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ancora unasull’uso delnel. Dopo le misure in arrivo sugli autovelox, si profila la sospensione da sette a quindici giornipatente per chiusando il.Leggi anche: Autovelox in auto, cambia tutto: arriva Vergilius. In cosa è differente dal Tutor (e dove è già attivo) Le nuove regole È di prossima attivazione la norma che inasprisce le sanzioni contro l’uso delmentre si. L’emendamento al ddl di riforma delè stato presentato dal Pd, ma modificato dal governo, sui cui la ...