Nuove scosse di terremoto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le abitazioni sono tornate a tremare. Paura in alcune frazioni per una scossa di. Uno sciame sismico si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì ed è stata registrato sul confine tra Toscana e Lazio, nel comune Onano, a pochi chilometri di distanza dal comune di Sorano. L’evento sismico più rilevante, stando ai dati elaborati dall’Ingv si è verificato alle 2.32 a un chilometro dal comune del viterbese e a 7 chilometri di profondità. La magnitudo rilevata, in questo caso è stata di 2.6. Ilè stato localizzato dalla sala sismica dell’ Ingv di Roma. La scossa più forte si è fatta sentire anche nel Soranese. Ad averla avvertita gli abitanti della località Pratolungo, di San Quirico e anche alcuni cittadini di San Giovanni delle Contee. A questa scossa ne sono seguite altre, ma di inferiore intensità. Non sono stati registrati ...