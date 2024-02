Nuova variante di Xylella su sei piante di mandorlo in Puglia | “Ancora più aggressiva”

Individuata nel Barese una nuova variante della Xylella

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Di nuovo lain. A Triggiano, in provincia di Bari, è stato individuato un nuovo ceppo della, ribattezzato ‘fastidiosa fastidiosa’, come confermato all’Ansa dall’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia. Laè stata trovata su seidie le analisi in laboratorio già effettuate hanno confermato la diagnosi mercoledì 21 febbraio. Giovedì il dipartimento Agricoltura firmerà un’ordinanza di abbattimento degli alberi infetti e verranno effettuate nuove analisi sullenell’arco di 800 metri. “Laè arrivata alle porte di Bari, con unache, a differenza di quella nota fino ad oggi, non sfiora gli ulivi ma attacca ...

