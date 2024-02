Nuoto A Riccione i regionali Master Brindano Cedrini e Crepaldi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si sono svolti ai campionati, nella splendida cornice dello Stadio Natatorio, una tra le più belle strutture per le gare diin vasca, che ospiterà i campionati Assoluti primaverili nel primo week end di marzo. La compagine cussina, falcidiata da molte assenze, si è egregiamente comportata, conquistando diversi titoli. Per primo sul podio l’esperto Massimo, che per il terzo anno consecutivo nella gara dei 200 dorso sbaraglia l’agguerrita concorrenza e si laurea campione regionale. Stefano Brandola strappa il terzo posto nella gara dei 200 rana, mentre Sergio Gnani, ottimo protagonista nelle gare dei 50 e 100 si deve accontentare del quarto posto in entrambe le gare. Nella seconda giornata di gare protagonista Marco Angelini, che con ...

