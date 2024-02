Nostalgia Roger Federer | si allena contro il muro e fa sognare i fan VIDEO

Nostalgia di Roger

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Basta undi 20 secondi postato su Instagram per far dimenticare chesi è ritirato oltre un anno fa e far tornare alla mente dei tifosi le imprese sul campo del campione elvetico. Ma non potrebbe essere altrimenti vista la classe e la sconfinata eleganza del 20 volte campione Slam, capace di deliziare i fan anche con un semplice filmato in cui siil. In fondonon ha fatto nulla di particolare se non colpire un paio di dritti e rovesciil, eppure non sarà mai una cosa scontata. Rivederlo in azione nel circuito Atp è, per mille ragioni, improbabile. Chissà però che questonon possa essere un indizio per qualche futura esibizione. Magari per ricambiare il ...

G+: tutte le notizie: Con l'uscita dalla top ten di Tsitsipas, scompare ad alto livello un colpo che Federer aveva reso una forma d'arte. Tra i pochi a usarlo, oltre al greco, ci sono Dimitrov e Musetti ... gazzetta