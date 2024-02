“Non ti pago” | poi lo picchia e deruba | arrestato a Sabaudia

PRENDE LA BIRRA E PRETENDE DI NON PAGARE, POI PICCHIA IL TITOLARE DELL'ALIMENTARI: ARRESTATO ...

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Nel corso della serata del 21 febbraio c.a. a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, traevano in arresto in flagranza di reato per il reato di rapina, un cittadino classe 89 residente a. Il predetto era entrato all’interno di un negozio di generi alimentari per acquistare diverse bottiglie di birra. Giunto alla cassa, minacciava e insultava il titolare, un cittadino indiano classe 81, poiché a suo dire non era tenuto al pagamento della merce, per poirlo asportandogli dalla tasca dei pantaloni la somma di euro 60,00. L’immediato intervento dei militari operanti, consentiva l’individuazione e l’arresto del 35enne.La vittima, veniva soccorsa dal personale del 118 che gli riscontrava escoriazioni varie al volto e trauma della piramide nasale senza alcuna ...