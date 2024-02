Non sono stato invitato | Claudio Lippi accusa Fabio Fazio | un caso a Mediaset

Dargen D’Amico torna a parlare: "Non sono stato censurato"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Ti sarai reso conto che io non c'ero e ritengo doveroso spiegarti perché":lo ha scritto in una lettera social rivolta a Maurizio Costanzo, scomparso un anno fa, in riferimento alla serata speciale condotta dae Maria De Fidal teatro Parioli di Roma per ricordare il giornalista insieme a tanti ospiti illustri, da Luciana Littizzetto a Mara Venier, da Giorgia a Paolo Bonolis e tanti altri. Tra gli assenti, che su Facebook, rivolgendosi proprio a Costanzo, ha scritto: "Primo, non. Secondo, ho preferito guardarlo con te, seduto su quello sgabello sul quale sedevi dietro agli ospiti mettendo in risalto la loro presenza". Commentando lo speciale,ha poi ...

Medico non visita le donne, il sindaco lo minaccia: 'O cambia o muro l'ambulatorio': "Nel mio paese quel medico non lo vogliamo, piuttosto rimaniamo senza e continueremo a rivolgerci a professionisti di altri comuni limitrofi, dove i miei cittadini sono costretti a spostarsi". A ... ansa

SMI TRENTINO * SANITÀ: « REPLICA A CONSIGLIERE ZANELLA, STUCCHEVOLI LE SUE CONSIDERAZIONI PESSIMISTICHE SULL’ORGANIZZAZIONE TRENTINA: Gli ultimi ad essere indetti sono stati in giugno dell’anno scorso ad opera del Consigliere Cia! Prendiamo invece ad esempio il tiro al bersaglio ad un Assessore che non è più in Sanità, ma che alla ... agenziagiornalisticaopinione

Chiara Ferragni e Fedez si separano, mamma Tatiana rompe il silenzio: « Spero solo che tutto vada bene»: anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle. In questo ... ilgazzettino