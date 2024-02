“Non era preparata | periodo difficile” | lo staff di Chiara Ferragni conferma le voci di crisi con Fedez

Giorgia Meloni non è preoccupata per il voto sul terzo mandato , sull'emendamento presentato dalla Lega su cui la Maggioranza oggi si è spaccata: "Il terzo ... (fanpage)

L’Italia in Europa “è percepita come governo più stabile perché ha il governo più stabile. Il metro più facile per giudicare la compattezza di una ... (secoloditalia)