No al terzo mandato | esplode il Pd | area-Bonaccini minaccia la scissione?

Terzo mandato, i senatori Pd votano contro il terzo mandato. L’ira di sindaci e governatori

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Forte disappunto da parte dell'di Energia Popolare per il voto espresso dal Pd in Senato": sarebbe tanto il malcontento all'interno della corrente dem fondata da Stefanoper le scelte della segretaria Elly Schlein. Nel mirino ci è finito il voto contrario dei dem insieme a M5S e Avs, in commissione al Senato, agli emendamenti sulper i governatori delle Regioni. Una decisione che, a quanto pare, avrebbe messo in crisi gli equilibri interni del Partito democratico. "Non è stato rispettato l'accordo preso in direzione e non si è salvaguardata l'unità del partito - hanno fatto sapere fonti vicine alla corrente del governatore emiliano -. Ora andrà gestito anche il malcontento di sindaci e presidenti. Se ne dovrà discutere appena dopo il voto in Sardegna". Questa è la prima volta, in un anno ...