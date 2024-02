Night Swim | la recensione | l’orrore arriva dall’acqua

Night Swim: la recensione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il film:, 2024. Regia: Bryce McGuire. Genere: Horror. Cast: Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren, Jodi Long.. Durata: 116 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa in originale. Trama:Una famiglia si trasferisce in una nuova casa con una bellissima piscina in giardino, senza sapere che proprio lì si nasconde una forza maligna che decide di prenderli di mira… Vi sarà sicuramente capitato, magari sovrappensiero, di osservare un corpo immerso nell’acqua, o al di là di un vetro bagnato. E di aver capito allora quale sia il potere deformante dell’acqua rispetto a un’immagine. L’acqua agisce come una specie di lente che cambia la nostra percezione di quello che è immerso o è al di là del liquido. Ed è quello che fa anche il film che vi raccontiamo nelladi ...