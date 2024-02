Niente cellulari a scuola anche se per scopi didattici | la nuova stretta di Valditara

Nel 2022 erano stati ammessi solo con la supervisione del docente e per finalità formative. Ora si annunciano nuovi limiti: sono una

Niente cellulari ai bimbi fino ai 12 anni - M5S in Sicilia presenta ddl : “Occorre responsabilizzare i genitori - prevenire rischi e problemi di salute” - cellulari e dispositivi digitali possono essere un pericolo per la salute dei bambini. Lo sostiene il deputato del M5S all'Ars Carlo Gilistro, che ha presenta to un ... (orizzontescuola)

Sconnessi Day, almeno oggi niente cellulare a tavola: “Il cellulare nuoce alla salute dei vostri bambini. Lasciate a casa entrambi”. Qualche anno fa il consiglio ironico sul menu di una trattoria toscana era girato sui social, attirandosi molte critiche ... huffingtonpost

Cellulari e tablet vietati nelle scuole anche per fini didattici: la stretta del ministro Valditara. «Troppe distrazioni»: Già nel 2022, Valditara diffonde una circolare per ribadire un divieto che era stato in verità già previsto nel 2007: niente cellulari in classe alla scuola dell'infanzia e alle elementari. Con le ... quotidianodipuglia

Valditara: "Vietati cellulari e tablet nelle scuole anche per scopi didattici": Già nel 2022, Valditara diffuse una circolare per ribadire un divieto che era stato in verità già previsto nel 2007: niente cellulari in classe alla scuola dell'infanzia e alle elementari. Con le ... huffingtonpost