Nicoletta Zomparelli e Renée Amato | duemila persone ai funerali a Cisterna di Latina | «Infangato il nome dell?amore» Le lacrime di Desirée

L'ultimo saluto alle vittime della strage: centro blindato per il funerale

Iniziati a Cisterna i funerali di Nicoletta Zomparelli e di sua figlia Renée Amato: Sono iniziati a Cisterna di Latina i funerali di Nicoletta Zomparelli e di sua figlia Renée Amato, le due donne uccise da Cristian Sodano, fidanzato dell'altra figlia Desirée nella villetta di via ... ilmessaggero

Esequie a Cisterna, celebra Don Paride Bove: CISTERNA DI LATINA – In una Cisterna in lutto, tutto si è fermato per accogliere le bare con i corpi di Nicoletta Zomparelli e Reneé Amato. Mentre l’omicida delle due donne è stato trasferito nel ... radioluna

Nicoletta e Renée riposeranno nella cappella di alcuni parenti: per ora il magistrato non ha dato il nulla osta per la cremazione di Nicoletta Zomparelli, così come avrebbe desiderato. Oggi alle 15 presso la chiesa di Santa Maria Assunta in cielo si terrà la ... ilmessaggero