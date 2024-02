Neve in Emilia Romagna | dove e quando | le previsioni meteo

Al nord: precipitazioni via via più diffuse, neve sulle Alpi; più asciutte l'Emilia Romagna e il basso Veneto. Al centro: nuvoloso, piogge sull'Alta Toscana. Al sud: bel tempo prevalente. - Venerdì

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bologna, 22 febbraio 2024 – Il ciclone proveniente dall’Artico porterà pioggia ein. Se negli ultimi giorni il clima è stato più vicino alla primavera che all’inverno – e la regione sia soffocata dalla cappa dello smog –, tra oggi e domani le cose cambieranno con l’arrivo di aria più fredda e precipitazioni. Dalle recenti, sono attese anche nevicate in Appennino sopra quota 1.300 metri. L’arrivo di pioggia einle precipitazioni fino ad oggi hanno scarseggiato, aiuterebbe la regione a ripulire pulire l’aria e ad abbassare i valori dell’inquinamento atmosferico dovuto alle polveri sottili. Allertaper vento A dare supporto a pioggia e ...

