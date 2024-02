Neonata morta subito dopo il parto Il racconto straziante della mamma | “Non l’ho nemmeno sentita piangere”

Como, neonata muore un'ora dopo il parto: dramma all'ospedale Valduce, subito un esposto in Procura

(Di giovedì 22 febbraio 2024) È statain Procura a Roma oggi la madrebimba deceduta pocoessere nata lo scorso 15 febbraio all’ospedale Santo Spirito.la denuncia dei genitori, i pm capitolini hanno aperto un fascicolo di indagine, al momento a carico di ignoti, e nei giorni scorsi hanno sentito anche il padre. Gli inquirenti hanno inoltre disposto il sequestrocartella clinica, di placenta e cordone ombelicale e potrebbero decidere di far svolgere l’autopsia.l’apertura di un fascicolo d’inchiesta gli inquirenti hanno sentito il papàbimba, Alessandro Corda, e oggi è toccato alla, Vlada Savciuc. “Ho desiderato per tutta la vita questa figlia e non ho avuto neanche la possibilità di sentire il suo pianto”, dice la giovane donna a ...

