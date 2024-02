Nel cuore dei lavori | La riqualificazione cambia volto alla città Ma niente parcheggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Buttati giù – tra mille polemiche – i vecchi pini, lo sguardo ora si spalanca sulle tre chiese che insistono su piazza San Lorenzo. "Una veduta così, con edifici a carattere storico-religioso come questi, ci dicono che altrove non esista". Oggi è ovunque transenne, teli e impalcature, ma per focalizzare la trasformazione serve proiettarsi con la mente al 2026. O almeno, questo è il termine imposto dalle risorse del Pnrr che alimentano la. Insiemepiazza, anche gli edifici che qui si affacciano riprenderanno a vivere, con l’intenzione che in queste rinnovate sedi (Sant’Ansano, Villa Benti) trovino casa molti degli uffici comunali come quelli della cultura e del turismo, ma anche dell’anagrafe oggi in via Santa. L’occasione per fare il punto dopo giorni di rumore scatenati in particolare dal taglio dei pini prima ancora che dal ...