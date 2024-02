Navalny, Tajani: "Ucciderlo con un killer o farlo morire di stenti la stessa cosa"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2024 “Sulla questione che riguarda l'ultimo grave fatto che ha portato alla morte diio ho detto che non lo so, bisognerà accertare se sia stato di un omicidio eseguito da uno se si tratta di una morte provocata, perché si può anche uccidere una persona senza mandargli un, ma la si può fardi freddo o disenza che ci sia unfisico che fa il boia del regime. È la: non c'è un colpevole formale, ma il colpevole è il regime. Nessun dubbio chesia stato vittima di una scelta sanzionatori che ha provocato la sua morte”, ha commentato il ministro degli Esteriin audizione delle Commissioni riunite Esteri della Camera e ...

