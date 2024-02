ragionevole - cioè di aspettare le indagini per capire se Navalny dice in un'intervista a La Stampa , Gianluca Savoini, ex strumentalizzazione? - aggiunge - Perché basta che il signor Biden, il

Navalny, Savoini: "Biden come Putin, lui perseguita Assange" (Di giovedì 22 febbraio 2024) "Quello che è successo a Navalny è quello che succedere da tempo ad Assange. Non è che io voglia fare dei paragoni tristissimi, perché quello che vale per l'uno vale per l'altro". È una voce controcorrente quella del giornalista Gianluca Savoini, che in un'intervista a La Stampa spiega di non aver nulla contro la Russia di Putin. Il suo nome è legato al caso Metropol, quando fu accusato di aver partecipato a una compravendita di petrolio in un hotel di Mosca, con l'obiettivo di far arrivare alla Lega una plusvalenza di 60 milioni. Gianluca Savoini (Ansa Foto) – notizie.comDopo quattro anni di indagini la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per tutti i coinvolti e ora quella storia Savoini l'ha raccontata nel libero Da Pontida a Metropol – La lunga guerra dei poteri forti ...

