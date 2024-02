Navalny | la madre | “Mi hanno mostrato il corpo e mi hanno minacciato” Frasi choc di Medvedev contro la vedova

Navalny, la madre ha visto il corpo «ma vogliono seppellirlo in segreto». Nei documenti russi la causa è «mort

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma, 22 febbraio 2024 – Ladi Aleksei, Lyudmila, ha fatto sapere che le autorità lefinalmenteildel figlio, morto la settimana scorsa in una colonia penale nell'Artico. La donna ha riferito che le autorità russe vogliono che sia sepolto in segreto. Ladisostiene che la stanno "ricattando e indicando le condizioni su dove, quando e come dovrebbe essere seppellito". Il racconto dellaLavrov: nessuno deve interferire LediLadiIl racconto della"Gli inquirenti dicono di essere a conoscenza delle cause della morte. Ho ...