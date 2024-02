Navalny | la madre Lyudmila ha potuto vedere il cadavere del figlio

La madre di Alexei Navalny ha detto di avere visto il corpo del figlio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In un drammatico episodio che getta luce sulla difficile situazione dei diritti umani in Russia, ladell’oppositore russo Alexeisi trova ad affrontare un’ulteriore angoscia. Nonostante le sue suppliche, le autorità russe continuano a rifiutarsi di consegnare il corpo di suoalla famiglia per una sepoltura degna. Kira Yarmysh, portavoce del team di, ha rivelato tramite X (precedentemente noto come Twitter) che alladi Alexei,Navalnaya, è stato mostrato il corpo di suo, ma il permesso di prenderne possesso le è stato negato. Un Appello Disperato a Putin In uno sforzo disperato di recuperare il corpo di suoNavalnaya ha rivolto un videomessaggio direttamente a ...