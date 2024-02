Navalny | Biden incontra la moglie e la figlia | “Eredità Alexei verrà portata avanti”

Biden insulta Putin, Cremlino: pensi a Hunter. Parigi: minacce russe ai nostri caccia sul mar Nero - Zelensky: situazione al confine polacco totalmente inaccettabile

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Joehato oggi a San Francisco Yulia e Daria Navalnaya, la vedova e ladell’oppositore russo, morto venerdì scorso in una colonia penale russa, a cui il presidente americano ha espresso “ammirazione per lo straordinario coraggio dimostrato nel combattere la corruzione e per una Russia libera e democratica in cui lo stato di diritto venga applicato a tutti”. Lo rende noto la Casa Bianca in un comunicato in cui si aggiunge che, “porgendo le più sentite condoglianze per la terribile perdita”, si è detto convinto che “l’didal popolo che in tutta la Russia e in tutto il mondo piange la sua morte e lotta per la ...