Navalnaya, 'non difendetemi da Medvedev, è il nulla' - Notizie - Ansa.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Perché mi difendete da? E' il". Lo scrive su X Yuliarispondendo alle affermazioni dell'ex presidente secondo il quale lei è felice e la morte del marito le dà l'occasione di lanciare la propria carriera politica. "Vi propongono appositamente una persona che non conta niente perché voi vi sfoghiate su di lui", aggiunge, che poi conclude: "Scrivete che Putin ha ucciso Alexei. Scrivetelo ogni giorno finché avrete le forze".

Dagli ultimi dati visibili, l'account di Yulia Navalnaya aveva raggiunto 76.000 follower. La donna aveva annunciato in questi giorni che avrebbe proseguito le ... (fanpage)

Dagli ultimi dati visibili, l'account di Yulia Navalnaya era arrivato a 76.000 follower. La donna aveva annunciato in questi giorni che avrebbe proseguito le ... (fanpage)

Vedova Navalny, la macchina del fango di Putin: sui social i suoi flirt (inventati). VIDEO: È il messaggio che sta passando, e magari anche qualcuno tra chi legge si sarà imbattuto, navigando sui social, in qualche post allusivo o in qualche fotografia che ritrae Yulia Navalnaya presenziare ... urbanpost

Navalnaya, 'non difendetemi da Medvedev, è il nulla': "Perché mi difendete da Medvedev E' il nulla". Lo scrive su X Yulia Navalnaya rispondendo alle affermazioni dell'ex presidente secondo il quale lei è felice e la morte del marito le dà l'occasione di ... quotidiano

Nuove sanzioni britanniche contro Mosca. Medvedev attacca Navalnaya: Le truppe russe potrebbero spingersi fino a Kiev, "se non ora, in un'altra fase dello sviluppo di questo conflitto". Lo ha detto l'ex presidente Dmitry Medvedev in un'intervista a diversi media russi, ... ansa