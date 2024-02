Napoli | stop alla gara dei trasporti | “Bus | metro e funicolari resteranno pubblici”

Metro Linea 2 Napoli, passeggero si sente male a piazza Amedeo: arriva 118. Treni fermi mezz'ora

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Accordo in Prefettura, con Regione e Comune per la gestione in house: ma dovrà essere approvato dal consiglio comunale. I sindacati: "Vittoria"

Presidio davanti alla sede Rai a Napoli in difesa di Ghali . Continuano le tensioni scatenate dopo la lettera dell'Ad della Rai Roberto Sergio in difesa della ... (ilgiornaleditalia)

In vista della sfida tra Napoli e Barcellona di Champions League arriva no novità importanti dall’infermeria. Manca sempre meno alla sfida di Champions League ... (spazionapoli)

ADL raccontato dalla Spagna: "Forgiato alla vecchia maniera, padrone 2.0. Ricorda...": De Laurentiis raccontato dagli spagnoli. Il patron di Bari e Napoli è stato protagonista nelle scorse ore di un ritratto del noto El Paìs. "De Laurentiis è l’ultimo presidente-proprietario forgiato ... tuttobari

FROSINONE - Angelozzi: "Ho preso Kaio Jorge grazie a Soulè": Gli intrecci del mercato sono infiniti come confermato dal direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi che ha rilasciato un'intervista a Tuttosport parlando dell'acquisto di Kajo Jorge: "Lui ... napolimagazine

Inter, Inzaghi perde un big: Thuram ko, ma recupererà per il Napoli: Le sue condizioni saranno rivalutate con attenzione nelle prossime ore, ma una prima stima parla di uno stop di circa 10-15 giorni per l'ex ... prima dell'incontro col Napoli in campionato per il ... tuttonapoli