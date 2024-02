Napoli | per Ngonge terapie e lavoro personalizzato in palestra

Politano-Ngonge in dubbio per Cagliari: saranno valutati a Castel Volturno. Pronta l'alternativa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo il pareggio interno in Champions contro il Barcellona, iltorna anel centro sportivo Konami Training Center di Castel Volturno. Testa al Cagliari, Calzona al debutto in campionato. Per la partenza verso la Sardegna ancora in dubbio Ngoge, il belga ha svolto. Il resto della squadra tutta disposizione di Calzona. Il report dell’allenamento odierno “Dopo la gara col Barcellona per l’andata degli ottavi di finale di Champions, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio hanno svoltodi scarico. Gli altri uomini ...