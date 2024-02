Napoli, niente food & beverage per i prossimi 3 anni nel centro storico di Napoli. Il Tar plaude alla delibera - Ildenaro.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lacon la quale il Comune diha posto un vincolo ad alcune aree del, nelle quali è vietata l’apertura di attività di, incassa il plauso del presidente del Tar Campania Vincenzo Salamone. Nel suo intervento all’apertura dell’anno giudiziario, Salamone ha ricordato la pronuncia del Tar favorevolenell’ambito del contenzioso nato a seguito del ricorso presentato da una societàquale era stata impedita l’apertura di un nuovo bar a San Gregorio Armeno, la via dei presepi nel cuore delantico di. “È noto – ha detto Salamone – che i consistenti flussi turistici che interessano ...

