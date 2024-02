Napoli, la cura Calzona funziona a metà: Osimhen si sblocca, Kvaratskhelia no

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – Buona la prima: la cornice è sempre quella del Maradona è il risultato è ancora un pareggio, per giunta per 1-1 e contro una squadra rossoblù, ma stavolta il peso specifico dello score è ben diverso. Se il Genoa era stato fatale per Walter Mazzarri, il Barcellona apre bene la gestione di Francesco, il terzo allenatore delcampione d'Italia in carica che da qui a fine stagione avrà proprio nella Champions League il fulcro del suo operato. Il graffio diDa un lato gli azzurri dovranno provare a risalire la china in campionato per centrare una posizione buona per qualificarsi alla competizione continentale più prestigiosa e dall'altro dovranno onorare quella in corso, cercando di bissare (se non addirittura migliorare) il cammino di un anno fa. Per il momento, i primi ...