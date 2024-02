Napoli in ansia per Politano, le condizioni

Prime pagine 14 febbraio : Inter - scudetto contro il Milan? Futuro Juventus - chi rischia. Napoli in ansia - il messaggio di Lukaku - Dopo le vittorie di Manchester City e Real Madrid ieri a Copenhagen e a Lipsia, oggi si giocano altre due gare valevoli per l'andata degli... (calciomercato)

Stadio Maradona - Napoli ora trema : un rischio enorme mette in ansia i tifosi - Si complica la pista per lo Stadio Diego Armando Maradona : il mancato accordo può lasciar fuori dall’Europa la città di Napoli . In queste settimane è tornato ... (spazionapoli)

Napoli-Genoa - ansia per Osimhen : ha avvertito delle coliche - Corriere dello Sport – Napoli-Genoa , ansia per Osimhen : ha avvertito delle coliche L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle condizioni di ... (forzazzurri)

Stressati e ansiosi, l’altro volto dei napoletani: “Ma solo uno su dieci va dallo psicologo”: Anche a Napoli, che in un certo tipo di immaginario collettivo rappresenta, per antonomasia, la città della leggerezza. E invece un napoletano su due racconta fatica a mantenere il buon umore: stress, ... napoli.repubblica

Ansia Inter, c’è l’esito degli esami di Thuram: i tempi di recupero: Una grande vittoria quella dell’Inter contro l’Atletico Madrid, che porta i nerazzurri ad avere un piccolo vantaggio in vista del ritorno. Un pizzico di rammarico per un risultato che poteva essere ... footballnews24

Napoli in ansia per Politano, le condizioni: L'esterno offensivo dei partenopei ha lasciato il campo contro il Barcellona a causa di un fastidio muscolare alla gamba Brutte notizie in casa Napoli: si è infatti fermato Matteo Politano per un ... adnkronos