Napoli, Impallomeni: "Si è rivisto qualcosa. Per me anche Kvara andrà via"

Napoli, Impallomeni: “Ho la sensazione che Kvara…” (Di giovedì 22 febbraio 2024) Ha parlato anche del pareggio del Napoli in Champions League Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, nel corso della trasmissione ‘Maracanà’ su TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Napoli, pari prezioso in Champions col Barcellona: “Il libro è stato rispolverato un po’. Ho visto qualcosa. Mi è piaciuto il tempismo della sostituzione di Kvaratskhelia, non bene ieri e ho la sensazione che anche lui andrà via. Si potrebbe adattare lui alla Liga e al Barcellona. Se incassi con lui e Osimhen rifai la squadra alla grande. La squadra partenopea è riuscita a riemergere da una partita abbastanza difficile. Ci interroghiamo da tempo sul fatto che non è allenante il nostro campionato, ma siamo in testa al ranking. Dov’è l’errore allora? Cosa sta succedendo?”. Facendo un bilancio Champions, chi ... Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli (Di giovedì 22 febbraio 2024) Ha parlato anche del pareggio delin Champions League Stefano, giornalista ed ex calciatore, nel corso della trasmissione ‘Maracanà’ su TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni:, pari prezioso in Champions col Barcellona: “Il libro è stato rispolverato un po’. Ho visto qualcosa. Mi è piaciuto il tempismo della sostituzione di Kvaratskhelia, non bene ieri e ho lache anche lui andrà via. Si potrebbe adattare lui alla Liga e al Barcellona. Se incassi con lui e Osimhen rifai la squadra alla grande. La squadra partenopea è riuscita a riemergere da una partita abbastanza difficile. Ci interroghiamo da tempo sul fatto che non è allenante il nostro campionato, ma siamo in testa al ranking. Dov’è l’errore allora? Cosa sta succedendo?”. Facendo un bilancio Champions, chi ...

Notizie Correlate

Altre Notizie

Piace al Napoli, ma Scalvini non programma l'addio all'Atalanta: "Ho appena rinnovato": Il giovane difensore dell'Atalanta, Giorgio Scalvini, è intervenuto a Tuttosport per parlare del suo recente rinnovo di contratto fino al 2028 ... tuttonapoli FOCUS NM - Napoli, è tornato l’eroe mascherato! Osimhen è l’uomo in più col Barcellona: NAPOLI – Il Napoli strappa il pari, nel match di andata di Champions League contro il Barcellona. Il Maradona indossa il vestito delle grandi serate, in attesa di vedere uno spiraglio di luce negli ... napolimagazine Ranking Uefa, l'Italia allunga su Germania e Inghilterra: la classifica: Vola il tricolore italiano nel Raking Uefa. Il pareggio del Napoli contro il Barcellona, dopo la vittoria dell'Inter di ieri sera, consente al nostro campionato di blindare ancora di più la prima ... lalaziosiamonoi

Video di Tendenza