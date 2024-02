Napoli | il report dell’allenamento | Politano infortunato?

Napoli: il report dell'allenamento

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha pubblicato ildi oggi degli azzurri dopo la sfida con il Barcellona Attraverso il proprio sito ufficiale, ilha pubblicato ildi oggi degli azzurri dopo la sfida con il Barcellona, in cui Matteoera uscito un po’ malconcio. COMUNICATO – Dopo la gara col Barcellona per l’andata degli ottavi di finale di Champions, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini ...